La definizione e la soluzione di: Il "si" all iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADESIONE

Curiosità/Significato su: Il si all iniziativa organo consultivo per il parlamento e il governo e la sua iniziativa legislativa è limitata a materia economico-sociale. L'iniziativa regionale è disciplinata ...

Altre definizioni con iniziativa; Si danno a un'iniziativa ; Si cercano per un'iniziativa ; Di propria iniziativa , specie in ambito giuridico; Dire si all'iniziativa ; Cerca nelle Definizioni