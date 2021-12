La definizione e la soluzione di: Relativi ad un antico popolo germanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOTICI

Curiosità/Significato su: Relativi ad un antico popolo germanico parte del più vasto ceppo del germanico occidentale o germanico del nord-ovest), simile proprio all'antico frisone e all'antico sassone. È legata anche al ...

Altre definizioni con relativi; antico; popolo; germanico; relativi ai cavalli; relativi ai gruppi umani; relativi al più alto vulcano attivo d'Europa; relativi al sovrano; antico gioco dal quale deriva il tennis; antico ... in tre lettere; Un sinonimo antico per casalinga; Un antico armatore; Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di Giulio Cesare; Un popolo dell'Italia centrale; La più popolo sa città del Québec; Un popolo dell'Indocina; Popolo germanico sconfitto dai romani nel 101 a.C; Nell'antico diritto germanico e longobardo era l'uomo libero compreso nell'ordine degli armati; Segno grafico germanico ; Antico popolo germanico ; Cerca nelle Definizioni