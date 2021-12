La definizione e la soluzione di: Quelle Olandesi costituivano una colonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INDIE

Curiosità/Significato su: Quelle Olandesi costituivano una colonia La Colonia del Capo (Cape Colony in inglese, Kaapkolonie in afrikaans e olandese) era una colonia dell'impero britannico costituita dopo la conquista della ...

Altre definizioni con quelle; olandesi; costituivano; colonia; Si battono quelle da sci; Cesare fu ucciso in quelle di marzo | Venerdì 26 novembre 2021; Molte di quelle da gioco sono clandestine; quelle di bronzo non arrossiscono; Diffusa razza di mucche di origini olandesi ; In testa agli olandesi ; Il de degli olandesi ; Precede molti cognomi olandesi ; costituivano le legioni romane; Una... a colonia ; Bagna Bologna e... colonia ; Fiume di colonia ; Uno a colonia ;