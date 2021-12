La definizione e la soluzione di: Quella da corsa è leggerissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BICICLETTA

Curiosità/Significato su: Quella da corsa e leggerissima 2008. Realizzata dal reparto Ducati Corse, questa moto è la versione stradale del prototipo da corsa Ducati Desmosedici, impiegato in classe MotoGP nel Motomondiale ...

quella stradale va rispettata; C è quella di pollo; quella per il web ti riprende; quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Superare in corsa ; Una struttura di sicurezza delle auto da corsa ; È percorsa dallo Yukon; Gomme per biciclette da corsa ; E' leggerissima nel ping pong; È leggerissima ; Si gioca con una pallina leggerissima ; E' una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non è un indumento estivo smesso;