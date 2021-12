La definizione e la soluzione di: Prefisso per ala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PTERO

Curiosità/Significato su: Prefisso per ala Ala (Ala in dialetto trentino) è un comune italiano di 8 794 abitanti della provincia autonoma di Trento, situato allo sbocco della Valle dei Ronchi in ...

