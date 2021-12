La definizione e la soluzione di: Predatrice comune nelle acque gelide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ORCA MARINA

Curiosità/Significato su: Predatrice comune nelle acque gelide quale Ben ha ottenuto il DNA da Lord Transyl. Appartiene alla specie predatrice dei Vladat (nome che deriva da Vlad l'impalatore, meglio noto come Conte ...

