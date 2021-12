La definizione e la soluzione di: Il papa che lasciò Roma per rifugiarsi a Gaeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIO NONO

Curiosità/Significato su: Il papa che lascio Roma per rifugiarsi a Gaeta forze spagnole a Gaeta e di un esercito austriaco, richiamò Garibaldi. La notte fra il 2 e il 3 giugno 1849 Oudinot guidò i suoi verso Roma e conquistò, ...

Altre definizioni con papa; lasciò; roma; rifugiarsi; gaeta; Il papa che convocò il concilio di Trento; Un attrice molto... papa razzata; Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II; Fa capo al papa ; Tiberio, ritiratosi a Capri, gli lasciò pieni poteri; lasciò condannare Gesù; Ne lasciò molte Canova; Noè... li lasciò a piedi; Stupefacente protagonista del roma nzo; Un gladiatore roma no; roma nzo di Philip Roth; Un roma no... senza mano; È d'amore in un'opera di gaeta no Donizetti; Assassinò il re d'Italia Umberto I: gaeta no __; gaeta no, storico e politico socialista nato a Molfetta; È furtiva in un'aria di gaeta no Donizetti; Cerca nelle Definizioni