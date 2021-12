La definizione e la soluzione di: Lo ottiene chi non è abile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESONERO

Curiosità/Significato su: Lo ottiene chi non e abile di centrocampo, forte fisicamente, dotato di una buona visione di gioco e abile sui calci piazzati. Compie i suoi primi passi nell'Us Ponte dei Nori, squadra ...

