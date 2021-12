La definizione e la soluzione di: Nessuno vuole il colesterolo cosi!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALTO

Curiosità/Significato su: Nessuno vuole il colesterolo cosi! Cesare a stecchetto perché ha il colesterolo alto: per lui resistere alla tentazione del cibo è molto dura, così paga il medico del centro prelievi affinché ...

Altre definizioni con nessuno; vuole; colesterolo; cosi; Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere; nessuno li ha invitati; Ulisse gli disse di essere nessuno ; Che nessuno si muova; Anche l occhio vuole la sua; Chi lo dice, vuole chiarirsi; L'emozione che un testo vuole suscitare ing; La malizia di chi vuole ingannare; Farmaci per tenere a bada il colesterolo ; Sostanza anti-colesterolo di cui è ricca la soia; Sono deleteri per il colesterolo ; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; Faticosi da farsi; Differiscono per la viscosi tà; cosi sono detti i capitali spostati da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse; cosi è il palmo delle mani di chi lavora duro; Cerca nelle Definizioni