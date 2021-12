La definizione e la soluzione di: Nella noce e nell albicocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Curiosità/Significato su: Nella noce e nell albicocca dei frutti a noce (ad es. mandorle, pinoli, noci di cocco, ecc.) il guscio è costituito dal pericarpo, mentre nelle drupe (p.e. albicocche, noci, ciliegie ...

Quello di speranza porta luce nella vita; Un alto magistrato nella Firenze medievale; È best nella MotoGP; Contenuti nella benzina; Permette all accusato di dimostrare la propria innoce nza; Come la noce ra in provincia di Salerno; Innoce nte… come Harrison Ford in un film; Né ingenua né innoce nte; Canta nell Iris; Quello di speranza porta luce nell a vita; Un alto magistrato nell a Firenze medievale; Città nell isola di Maiorca; Il seme amarognolo dell'albicocca ;