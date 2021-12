La definizione e la soluzione di: La nazione che era detta anche Africa del Sud-Ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAMIBIA

Curiosità/Significato su: La nazione che era detta anche Africa del Sud-Ovest multimediale L'Africa centrale (anche detta Africa equatoriale) è la porzione del continente africano che si estende tra il deserto del Sahara a nord e ...

