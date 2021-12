La definizione e la soluzione di: Nativi di Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRIANI

Curiosità/Significato su: Nativi di Damasco Pausania di Damasco (in greco antico: ?a?sa??a?; II secolo a.C. – II secolo a.C.) è stato un geografo greco antico. Pausania, nativo di Damasco, è citato ...

Altre definizioni con nativi; damasco; Erano i nativi di Zambia e Zimbabwe; nativi di Rimini o Cesenatico; nativi di Caltanissetta; Tribù di nativi nordamericani; Fu folgorato sulla via per damasco ; Il vescovo di damasco che battezzò Paolo di Tarso; Venne folgorato sulla via di damasco ; Lo Stato con capitale damasco ; Cerca nelle Definizioni