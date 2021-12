La definizione e la soluzione di: Località belga con stabilimenti termali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SPA

Curiosità/Significato su: Localita belga con stabilimenti termali l'insediamento più antico della città deve la sua origine alle sue salubri sorgenti termali, le cui acque calde furono utilizzate probabilmente dalle popolazioni celtiche ...

Altre definizioni con località; belga; stabilimenti; termali; località del Gargano; località della Siria; Nota località della California | Venerdì 26 novembre 2021; Una nota località della Versilia; La città belga dei diamanti; James, pittore belga ; Il fiume belga che scorre fino ad Anversa; Jacques __, cantante belga ; stabilimenti in cui si trattano i bozzoli; stabilimenti per produrre su scala industriale; stabilimenti per le pelli; stabilimenti di lavorazione per produrre... A4; Quelle minerali sono termali ; __ Umbra: acque termali ; Cerca nelle Definizioni