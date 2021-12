La definizione e la soluzione di: Italiani sullo Stretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MESSINESI

Curiosità/Significato su: Italiani sullo Stretto Il ponte sullo stretto di Messina è un'opera futuribile, oggetto di accesi dibattiti relativi a costi, utilità e fattibilità tecnica, proposta con una ...

Altre definizioni con italiani; sullo; stretto; Azienda Trasporti italiani ; L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani ; I termini stranieri assonanti con quelli italiani , ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Nel mondo è street-food, per noi italiani è..; Una località calabra sullo lonio; S'infilzano sullo spiedo; Lettura delle note musicali sullo spartito; La relazione medica sullo stato del paziente; stretto sul corpo; Distretto della prefettura di Kyoto, in Giappone; stretto , limitato; Costretto in un luogo o in un ruolo imposto;