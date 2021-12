La definizione e la soluzione di: Un idrocarburo come l etilene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSATURO

Curiosità/Significato su: Un idrocarburo come l etilene tre: l'etano, di formula C2H6 l'etene (o etilene), C2H4 l'etino (o acetilene), C2H2. Questi tre idrocarburi si differenziano per il numero di legami che ...

Altre definizioni con idrocarburo; come; etilene; Un idrocarburo saturo; Un idrocarburo gassoso; Un idrocarburo ; idrocarburo usato nella fabbricazione di candele; come un giallo... difficile da decifrare; come lo studente che deve riparare; Il telo colorato usato come copricostume; come il secret... assolutamente segreto; Un materiale come il polietilene ; Quello di metilene tinge; La sigla del polietilene ; Il tricloroetilene usato come solvente; Cerca nelle Definizioni