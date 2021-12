La definizione e la soluzione di: Un gatto dal pelo lungo e dal muso schiacciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERSIANO

Curiosità/Significato su: Un gatto dal pelo lungo e dal muso schiacciato persiano, come il muso schiacciato, sono esasperate e potenzialmente problematiche per la salute del gatto. Dotati di carattere docile e pacifico, i gatti ...

