La definizione e la soluzione di: Fatto... di noce o d acero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIGNEO

Curiosità/Significato su: Fatto... di noce o d acero rifinita con intagli a mano. Il legno più utilizzato è quello di noce seguito da quello di acero, varietà che conferiscono un sapore particolare al contenuto ...

Un fatto re del sangue; Lume fatto con materie resinose; fatto senza alcun errore; Non fatto ad hoc; Nella noce e nell albicocca; Permette all accusato di dimostrare la propria innoce nza; Come la noce ra in provincia di Salerno; Innoce nte… come Harrison Ford in un film; Prodotto... .da macero ; Lacero , molto malconcio;