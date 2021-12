La definizione e la soluzione di: Era gran presso gli ottomani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VISIR

Curiosità/Significato su: Era gran presso gli ottomani d'Anatolia vennero trasformati in un impero transcontinentale. Nel 1453 gli ottomani misero fine all'impero bizantino grazie alla conquista di Costantinopoli ...

