La definizione e la soluzione di: Detto di Potenze... con nostalgie di vecchi domini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : NEOCOLONIALISTE

Curiosità/Significato su: Detto di Potenze... con nostalgie di vecchi domini essere "potenze" che agiscono assumendo poliedriche forme e segni non identificandosi mai completamente con tali manifestazioni. Queste potenze sono, come ...

È detto l amarissimo; Uno fu detto "il Censore" e uno "l Uticense"; Fra detto anche CEE; Regalati, detto con un sinonimo; Un metodo per sviluppare le potenze di a+b; Prepotenze da racket; Prepotenze dei veterani sulle matricole in caserma; potenze , supremazie; vecchi o di cento anni; Luci a __ successo di vecchi oni; Un vecchi o venerato in Oriente; Una vecchi accia malvagia; Supremazia, domini o; La grande dipinta da domini que Ingres è al Louvre; Una sigla che significa "Anno domini "; Può essere sindacale, costituente, condomini ale..