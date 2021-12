La definizione e la soluzione di: Consente l attraversamento dei rigagnoli a piedi asciutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASSATOIO

Altre definizioni con consente; attraversamento; rigagnoli; piedi; asciutti; Il carburante che consente di risparmiare; consente di... vedere parti interne del corpo; consente di aspirare un fluido da un ambiente; consente di aprire dei giochi per console nel PC; Un provvisorio attraversamento del fiume; Luoghi di attraversamento ; Passaggio, attraversamento ; Gabella di attraversamento di strade, ponti, ecc; Si mettono ai piedi ; Si usano sotto i piedi ; Il dio con i piedi di capra; Si guida...stando in piedi ; I fiumi asciutti nel deserto; asciutti ssimi e infecondi; Tiene asciutti i neonati; Non si può praticare rimanendo asciutti ; Cerca nelle Definizioni