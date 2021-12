La definizione e la soluzione di: Come lo studente che deve riparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIMANDATO

Curiosità/Significato su: Come lo studente che deve riparare 'olam (in ebraico: ????? ??????) è una frase in lingua ebraica che significa "riparare" o "perfezionare il mondo". Nell'ebraismo il concetto di tiqqun ...

Il telo colorato usato come copricostume; come il secret... assolutamente segreto; La delicatezza di chi sa come non... urtare gli altri; Piegato come un tipo di cartone; Lo studente la presenta ai genitori; Brano di Elio e le storie tese in studente ssi; Uno studente ... appena iscritto all'università; Lo è uno studente che vive lontano da casa; Quello di Pirandello deve ... pensarci; deve tirare bene; Gli si deve la scoperta dei raggi X; Per farlo si deve scavare; Si alza per riparare il collo; riparare una falla; Serve a riparare dal sole;