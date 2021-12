La definizione e la soluzione di: Com era detto l umanista Antonio Beccadelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANORMITA

Curiosità/Significato su: Com era detto l umanista Antonio Beccadelli la scusa che era troppo giovane. Nel 1431, grazie all'aiuto di Antonio Beccadelli, detto il Panormita, fu chiamato ad insegnare retorica all'Università ...

Altre definizioni con detto; umanista; antonio; beccadelli; Addetto alla lavorazione del tabacco; detto di Potenze... con nostalgie di vecchi domini; È detto l amarissimo; Uno fu detto “il Censore” e uno “l Uticense”; L’umanista di Rotterdam; umanista da Rotterdam; Fu ucciso dai sicari di Marco antonio presso Formia; antonio : attore, regista e autore di gialli; antonio , grande interprete del flamenco; Il compianto antonio ni; Cerca nelle Definizioni