La definizione e la soluzione di: Città nell isola di Maiorca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANACOR

Curiosità/Significato su: Citta nell isola di Maiorca Mallorca) è un comune spagnolo di 416 065 abitanti, principale città dell'isola di Maiorca e capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari. Rappresenta ...

città del Nebraska; Storica città russa; Suddivisioni della città ; città non lontana da Rimini; Fu fondata nel 1936 nell Agro Pontino; L europio nell e formule; Predatrice comune nell e acque gelide; Un negozio dove si possono trovare anell i e collane; Asiatica d una penisola ; L isola con La Canea; L isola greca del Colosso; Vive nell isola che non c è; Le isole con maiorca ; Isola delle Baleari ad est di maiorca ; Un tipico dolce dell'isola di maiorca ;