La definizione e la soluzione di: Chi le ha, vede una cosa per un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRAVEGGOLE

Curiosità/Significato su: Chi le ha, vede una cosa per un altra base del film La cosa da un altro mondo (1951) prodotto da Howard Hawks. La sceneggiatura tratta di un gruppo di ricercatori di una base scientifica americana ...

Altre definizioni con vede; cosa; altra; Fa inciampare chi non lo vede ; La vede tte degli studios; Non è possibile prevede rlo; vede tutto rosa; Il Ramazzotti che canta “Più bella cosa ”; Lo è la cosa indispensabile; Il fifone non sa che cosa sia; Lo è una cosa che serve; Se è un altra , non c entra; Sottile, delicata e scaltra ; Permettono d'agire per un'altra persona; Riscritta in un’altra lingua; Cerca nelle Definizioni