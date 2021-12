La definizione e la soluzione di: Avevano due mani e quattro zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CENTAURI

Curiosità/Significato su: Avevano due mani e quattro zampe e uccelli Tripede: tre zampe, che di solito non si trovano naturalmente in animali sani Quadrupede: quattro zampe, come cani e cavalli Molti taxa sono ...

