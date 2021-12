La definizione e la soluzione di: L atto di stringere con forza i bulloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SERRAGGIO

Curiosità/Significato su: L atto di stringere con forza i bulloni norme sono 4.6, 4.8, 5.6 (bulloni leggeri), 6.8 (bulloni a media resistenza), 8.8, 10.9 (bulloni ad alta resistenza) e 12.9 (bulloni ad altissima resistenza) ...

