La definizione e la soluzione di: Si apre e si chiude nella macchina fotografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OTTURATORE

Curiosità/Significato su: Si apre e si chiude nella macchina fotografica scrittore come si è procurato la macchina fotografica che ha fatto nascere la sua passione per la fotografia. La storia risale a dodici anni prima e si svolge ...

Altre definizioni con apre; chiude; nella; macchina; fotografica; Si apre su Internet; apre , non vista, le porte; apre II Cinque Maggio; Lo sono pecore e capre ; Schiude re di nuovo; Si schiacciano chiude ndo gli occhi; Il chierico che apriva e chiude va la chiesa; Si chiude con una sentenza; È affusolato nella canoa; nella noce e nell albicocca; Quello di speranza porta luce nella vita; Un alto magistrato nella Firenze medievale; macchina utensile usata per levigare e lucidare; Si da dentro a volte quando si compra una macchina nuova; macchina per ridurre il metallo in lastre; macchina del rilegatore; Metonimicamente sta per macchina fotografica ; Un indice di sensibilità fotografica ; Macchina fotografica giapponese; Può essere fotografica , itinerante, canina..; Cerca nelle Definizioni