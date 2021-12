La definizione e la soluzione di: Antico gioco dal quale deriva il tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALLACORDA

Curiosità /Significato su: Antico gioco dal quale deriva il tennis "real" perché molto praticato a corte). Il real tennis si evolse per tre secoli da jeu de paume: un antico gioco francese e italiano del XII secolo chiamato ...

