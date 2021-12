La definizione e la soluzione di: Un alto magistrato nella Firenze medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRIORE

Curiosità/Significato su: Un alto magistrato nella Firenze medievale epoca alto medievale la zona fu densamente edificata. Prima della realizzazione della quinta cerchia di Mura, i cronisti raccontano di come nella città ...

