La definizione e la soluzione di: Aggettivo di note che precorsero la moderna stenografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIRONIANE

Curiosità/Significato su: Aggettivo di note che precorsero la moderna stenografia

Altre definizioni con aggettivo; note; precorsero; moderna; stenografia; aggettivo abbrev; aggettivo indefinito; aggettivo per un uomo cattivo ed empio; aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; note vole, gravoso; Periodo di note vole prosperità economica | Venerdì 26 novembre 2021; note volmente estese; Irma ed Emma, note sorelle attrici del passato; Il museo d'arte moderna di Amsterdam; La moderna Persia; moderna musica leggera; Una moderna specializzazione; Sono uquali in stenografia ; Cerca nelle Definizioni