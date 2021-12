La definizione e la soluzione di: Addetto alla lavorazione del tabacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIGARAIO

Curiosità/Significato su: Addetto alla lavorazione del tabacco cubani sono sigari prodotti, a mano e in tutte le loro componenti (tabacco e sua lavorazione), nell'isola caraibica di Cuba. Il sigaro cubano è detto puro ...

Altre definizioni con addetto; alla; lavorazione; tabacco; Le ha doppie l'addetto ; Il reparto addetto alla distribuzione; addetto al radiorilevatore di posizione e distanza; Sottufficiale addetto ad amministrare un reparto; Pilota giapponese votato alla morte; alla maggiore velocità possibile; Dà valore alla raccolta; Dove un episodio è accaduto... alla latina; Uno strumento per la lavorazione a maglia; lavorazione della lana per togliere impurità; Comune del Comasco noto per la lavorazione del legno; Scarti di lavorazione di sartoria e tappezzeria; La Morris multinazionale del tabacco ; Manifatturieri del tabacco ; Alcaloide del tabacco ; Diplomatico del '500 che importò il tabacco ;