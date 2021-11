La definizione e la soluzione di: Unire senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NR

Curiosità/Significato su: Unire senza vocali "mozioni") sulla vocale a cui seguono. Di conseguenza, la metà delle vocali persiane viene effettivamente scritta, in quanto rappresentata da vocali lunghe, mentre ...

Altre definizioni con unire; senza; vocali; Munire ... di pistole; unire due zone con una strada; unire con ago e filo; Si può unire alla fretta; Un romano... senza mano; Mangio senza mano; senza farsi distrarre; Podere senza pere; Le vocali ... in greco; Le vocali in parte; Le vocali del mago; Le vocali in gruppo; Cerca nelle Definizioni