La definizione e la soluzione di: È "spuntata" in un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALLOTTOLA

Curiosità/Significato su: e spuntata in un film Una pallottola spuntata (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) è un film comico del 1988 diretto da David Zucker. È ispirato ad una serie tv ...

È spuntata in un film; È spuntata in un film ; Un film del 2004 con Susan Sarandon e Penélope Cruz; Il film di James Cameron che ha vinto undici Oscar; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film "Un giorno di pioggia a New York