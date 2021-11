Seguaci, imitatori | Martedì 30 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Seguaci, imitatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 30/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EMULI

Curiosità/Significato su: Seguaci, imitatori Deve il suo nome al poeta Giovan Battista Marino (1569-1625), che ebbe imitatori in tutta Europa. Non costituiscono una "scuola" o una "corrente", ma un ...

