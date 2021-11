La definizione e la soluzione di: Sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CISTI

Curiosità/Significato su: Sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido

Altre definizioni con sacca; origine; patologica; contenente; solido; liquido; La casacca del fantino; Una sacca per viveri; Insacca to con le lenticchie; Cambiano tasca in sacca ; Lasciare il luogo di origine ; Dà origine a una famiglia o a una dinastia; Motivo, origine ; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose; Parlantina infinita... patologica ; patologica mente tristi e apatici; La loro fabulazione è patologica ; Sensibilità olfattiva patologica mente acuta; Una nicchia contenente una statua; Bozzolo contenente le uova di alcuni insetti; Cellula contenente due copie di ogni cromosoma; Lo è una lettera contenente intimidazioni; solido a quattro facce; Corpo solido proveniente dallo spazio; Un solido ... gelato; Un liquido semisolido ; __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristallino; Un metallo... liquido ; Bagnata in un liquido ; S’incrementano con versamenti di liquido ; Cerca nelle Definizioni