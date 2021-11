La definizione e la soluzione di: C è quello del traffico se c è troppo inquinamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BLOCCO

Curiosità/Significato su: C e quello del traffico se c e troppo inquinamento La qualità dell'aria è una misura di quanto l'aria sia libera da inquinamento atmosferico e innocua se respirata dall'uomo. In Italia la prima legge ambientale ...

Altre definizioni con quello; traffico; troppo; inquinamento; Il cellulare ha quello operativo; Si sceglie quello della casa automobilistica; Minerale dal colore simile a quello delle unghie; quello di potassio è usato dal fotografo; Un traffico ne senza scrupoli; Le zone a traffico limitato; Un punto nevralgico del traffico ; Una zona da traffico limitato; Cosi è il film troppo commovente; L’animale della polvere... volò troppo vicino al Sole; Purtroppo a quest'ora.; E' troppo fiduciosa; Provvedimenti contro lo inquinamento ; Misura l'inquinamento prodotto dai gas di scarico; Il frutto dell'inquinamento ; La scienza che combatte l'inquinamento ; Cerca nelle Definizioni