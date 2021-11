La definizione e la soluzione di: Prendere, afferrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COGLIERE

Curiosità/Significato su: Prendere, afferrare greco ast?? «astèr» («astro») e dal verbo greco ?aµß??? «lambàno» («prendere, afferrare»). Un astrolabio è formato da diverse parti: un supporto circolare ...

Altre definizioni con prendere; afferrare; Può comprendere Banderas; Persone che si divertono a riprendere ; Comprendere il succo del discorso modo di dire; Un tipo da non prendere sul serio; afferrare il senso; afferrare , portare via; Si usa in cucina per afferrare le cose calde; L'unico che possa afferrare la palla al balzo; Cerca nelle Definizioni