La definizione e la soluzione di: Operazione mediante la quale un veicolo viene rimorchiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRAINO

CuriositĂ /Significato su: Operazione mediante la quale un veicolo viene rimorchiato carro doveva avere un vano riservato al servizio postale; lungo la linea le distanze progressive dovevano essere segnalate mediante segnali posti ogni ...

Altre definizioni con operazione; mediante; quale; veicolo; viene; rimorchiato; operazione del dare forma ad una lamiera; Un operazione poco comune... del contadino; Un'operazione tessile; operazione nel porto; Eventi osservabili o conoscibili mediante i sensi; Cresce mediante un’alimentazione forzata; Un commediante da poco; Tende a spiegare tutto mediante l'empirismo; Provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico; L’animale al quale si paragona una persona maligna e malvagia; Ha un’apertura nella quale si introducono schede; Il cavallo al quale non si guarda in bocca; L affitto di un veicolo ; L'affitto d'un veicolo ; Il veicolo ferroviario a cuscino d'aria; Il veicolo di Valentino Rossi; viene dopo A Christmas in un canto natalizio; Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Che non avviene di notte; viene allestito dall espositore; Cerca nelle Definizioni