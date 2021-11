La definizione e la soluzione di: Istituto Opere Religiose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IOR

Curiosità/Significato su: Istituto Opere Religiose L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa ...

