La definizione e la soluzione di: Bevanda leggermente alcolica a base di mele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIDRO

Curiosità/Significato su: Bevanda leggermente alcolica a base di mele frutta impiegata. Il risultato è una bevanda dolce a bassa gradazione alcolica (generalmente da 1 a 3%). Sono bevande prodotte e consumate in tutta l'America ...

Altre definizioni con bevanda; leggermente; alcolica; base; mele; bevanda a base di arancia, limone e carota; bevanda spumeggiante; Lo è la bevanda non dolce ma neanche spiacevole; bevanda brasiliana; Fiatare leggermente ; Bagnare leggermente ; Antidolorifico, antalgico, leggermente sedativo; Spruzzare leggermente ; Bevanda alcolica messicana simile alla tequila; Così è anche detta una bibita analcolica ing; Bibita analcolica gassata e aromatizzata; Una bevanda analcolica ; Si aggiungono al modello base dell auto; Bevanda a base di arancia, limone e carota; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; base dei coloranti artificiali; Dolce con le mele ; La Sophie attrice francese de Il tempo delle mele ; La valle trentina delle mele ; Un dolce con le mele ; Cerca nelle Definizioni