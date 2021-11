La definizione e la soluzione di: Azienda Trasporti Italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATI

Curiosità/Significato su: Azienda Trasporti Italiani consultato il 28 agosto 2018. ^ Azienda, su www.etacsrl.it. URL consultato il 29 agosto 2018. ^ AMAG – Azienda Trasporti e Mobilità Alessandria, su amagmobilita ...

Altre definizioni con azienda; trasporti; italiani; Comitato azienda le Europeo; Dirige l azienda agricola; L'azienda che gestisce i servizi a terra a Linate; Una Max azienda d'abbigliamento femminile; L'azienda capitolina dei trasporti ; Effettuano rapidi trasporti ; I costi dei trasporti marittimi; Il Claudio ministro dei trasporti dal 1983 al 1987; L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani ; I termini stranieri assonanti con quelli italiani , ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Nel mondo è street-food, per noi italiani è..; Una desueta italiani zzazione di kayak; Cerca nelle Definizioni