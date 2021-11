La definizione e la soluzione di: Alberi che crescono fino a 20 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SORBI

Curiosità/Significato su: Alberi che crescono fino a 20 metri Questo albero è stato insignito dell'Award of Garden Merit da parte della Royal Horticultural Society. Arboreo; alto fino a 25 metri, solitamente 12–20 m. ...

