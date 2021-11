La definizione e la soluzione di: Zero Assoluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZA

Curiosità/Significato su: Zero Assoluto Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Zero assoluto (disambigua). Lo zero assoluto è la temperatura minima possibile teorica di un qualsiasi ...

Altre definizioni con zero; assoluto; Sinonimo di svizzero ; Matematico svizzero che sviluppò la trigonometria; Eroe nazionale svizzero ; zero senza vocali; Il soggetto assoluto ; Il caso latino che può essere assoluto ; Il più buono in assoluto ; E' assoluto quello del dittatore; Cerca nelle Definizioni