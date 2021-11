La definizione e la soluzione di: Solcano i cieli ma solo a Natale... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENNE

Altre definizioni con solcano; cieli; solo; natale; Li solcano le navi da crociera; Li solcano gli aeroplani; Lo solcano i traghetti per Durazzo; solcano piste bianche; Un'istantanea dall'alto dei cieli ; Il dei cieli = il paradiso; Il Re dei cieli ; cieli to __, famosa canzone messicana; Non può decollare da solo | Venerdì 26 novembre 2021; Rocky __: il solo peso massimo a ritirarsi imbattuto; Serve solo in acqua; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili; La città natale di santa Caterina; Si scrivono a Babbo natale ; La città natale di Eco; Il pasto di natale ; Cerca nelle Definizioni