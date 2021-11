La definizione e la soluzione di: Obbligo assunto nei riguardi di altre persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPEGNO

Curiosità/Significato su: Obbligo assunto nei riguardi di altre persone che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni ...

