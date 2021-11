Lista di nomi | Sabato 27 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Lista di nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 27/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELENCO

Curiosità/Significato su: Lista di nomi liste nomi. Nel 1998 fu chiesto a ciascuno dei 14 paesi bagnati dal bacino di fornire due nomi per ciascuna lista (10 nomi per ogni nazione); i nomi non ...

