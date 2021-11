La definizione e la soluzione di: La... "scelta" per coloro che hanno votato per la Brexit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHOICE

Curiosità/Significato su: La... scelta per coloro che hanno votato per la Brexit Inghilterra e Galles favorevoli a uscire e la maggioranza di Scozia e Irlanda del Nord che hanno votato per rimanere. La Comunità Economica Europea (CEE) fu ...

Altre definizioni con scelta; coloro; hanno; votato; brexit; scelta con votazione; Vantaggio o privilegio dovuto a una scelta ing; C'è quella scelta , speciale o d'assalto; Fare una scelta ; Vi ripongono le valigie coloro che viaggiano in macchina; coloro che ricevono una casa popolare; Lo sono coloro che si staccano dal partito; Si usa con coloro che non vogliono sentir ragione; Le hanno oca e otarda; hanno le corde colorate | Venerdì 26 novembre 2021; hanno una soluzione; hanno tutta la vita davanti a loro; Caratterizza chi può essere votato ; E' votato al celibato; votato ad una passione; Il... cuore della brexit ; Cerca nelle Definizioni