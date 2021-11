La definizione e la soluzione di: Il "carburante" che consente di risparmiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : METANO

Curiosità/Significato su: Il carburante che consente di risparmiare dell'efficienza di. Il turbo a benzina da 1,4 litri è ora dotato di tecnologia dei cilindro "on-demand", che consente di risparmiare carburante spegnendo due ...

Altre definizioni con carburante; consente; risparmiare; Un carburante non più in uso; L'altezza del carburante ; carburante per aviogetti; Distributore di carburante ; consente di... vedere parti interne del corpo; consente di aspirare un fluido da un ambiente; consente di aprire dei giochi per console nel PC; consente la propulsione di un veicolo; Si tagliano per risparmiare ; Spendere poco denaro, risparmiare ; Convenzione cronografica per risparmiare energia; Fa risparmiare molti fiamnmiferi in cucina; Cerca nelle Definizioni