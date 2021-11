La definizione e la soluzione di: Ampio, spazioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTESO

Curiosità/Significato su: Ampio, spazioso due colli su cui è posta Ceglie. Alla struttura si accede attraverso un ampio portale con arco a tutto sesto e un ingresso con volta d'ogiva che immette ...

Altre definizioni con ampio; spazioso; Ha vinto sette volte la Coppa dei Campio ni; Woods: campio ne di golf; __ Vettel. campio ne di F1; La parte finale del campio nato di pallacanestro; Un luogo ampio e spazioso ; Abile spazioso ; spazioso e ventilato; Campo spazioso , grande terreno; Cerca nelle Definizioni