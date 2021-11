La definizione e la soluzione di: Un vegetale come la guaranà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIANA

Curiosità/Significato su: Un vegetale come la guarana (caffeina) 4/5% Olio fisso 2/3% Acido piro–guaranà 2% Glucosio 1% Saponine 0,06% Non esiste evidenza scientifica su Guaranà e proprietà terapeutiche. Spesso questo ...

